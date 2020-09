Il est encore temps de réserver pour l'édition 2020 des Journées du Patrimoine à Bruxelles

Quelque 93 lieux ouvriront leurs portes à l'occasion des Journées du Patrimoine en Région bruxelloise organisées les 19 et 20 septembre prochains, autour du thème des couleurs.

En raison de la crise sanitaire, les places seront limitées et attribuées sur réservation au préalable, à partir du 4 septembre sur le site www.journéesdupatrimoine.brussels (attention, certains lieux sont déjà complets). Celui-ci contient également l'ensemble du programme.

pour télécharger le programme

Une exception à cette obligation d'inscription: les structures liées à l'horeca et les lieux de culte inscrits à ce programme.

Le thème "Couleur" a été défini pour montrer que la couleur est présente à travers toute la ville, essentiellement lorsqu'elle se cache derrière les façades et dans des intérieurs qui ne sont pratiquement jamais accessibles.

Les Journées du Patrimoine 2020 seront l'occasion de découvrir certains de ces intérieurs rarement repris au programme des Journées comme les salons de l'antiquaire Costermans; "Square" et ses fresques de Delvaux et de Magritte; l'hôtel du gouverneur de la Banque nationale de Belgique; l'Institut Saint-Boniface dont un local abrite des fresques de Hergé; la chapelle Sainte-Anne, l'ancien cinéma Rio, ...

Plusieurs ateliers et entreprises artisanales ouvriront également leurs portes et expliqueront en quoi consiste leur métier et leur savoir-faire à l'heure actuelle: l'atelier RenoVitro; le Centre belge du Vitrail Pierre Majerus; l'atelier Flores; l'atelier Versicolore; les établissements Linckx & Fils; l'école de peinture Van der Kelen-Logelain; ...

Leur travail ou celui de leurs prédécesseurs sera également présenté dans d'autres lieux comme certains intérieurs Art nouveau, des églises, des hôtels communaux (e.a. la Fondation Frison-Horta (complet); l'Atelier des Tanneurs; la Bibliothèque Solvay; la maison de Saint-Cyr (complet); l'hôtel Hannon; l'hôtel de ville de Saint-Gilles et d'autres; l'ancien atelier du maître-verrier Colpaert).

Les Journées du Patrimoine 2020 permettront aussi de (re)découvrir certaines collections muséales très colorées et de mettre en évidence le patrimoine immatériel bruxellois, tout en couleurs.

Sans compter les nombreux cafés et établissements Horeca qui colorent et animent la vie bruxelloise.

Comme les années précédentes, outre l'ouverture exceptionnelle des bâtiments, de nombreuses animations, en rapport avec le thème et les lieux visités, seront organisées.

On relèvera encore qu'Urban présentera, jusqu'au mois de novembre deux expositions aux Halles Saint-Géry, l'une consacrée à l'expérience photographique internationale des monuments 2020, et l'autre, aux réalisations du Bruxellois Louis Tenaerts, architecte-constructeur prolifique d'habitations individuelles et de petits immeubles dans les communes de la seconde couronne, après Laeken et Jette, où il a fait ses premières armes au début des années 1920.