"Heavy Metal" : les archives du magazine SF sont à disposition en ligne

The Internet Archive a mis en ligne un peu moins de 100 numéros du magazine fantastico-érotico-SF : Heavy Metal. L’occasion de se replonger dans une époque.

Le magazine américain Heavy Metal est né en 1977, prenant exemple sur le périodique français Métal Hurlant. Un éditeur du National Lampoon serait tombé sous le charme du magazine hexagonal et aurait souhaité en faire une version américaine. Pari réussi puisque Heavy Metal connaît un large succès dès ses débuts et jusqu’aux prémisses des années 80. De la science fiction, de la fantasy et une touche d’érotisme mixées dans des pages de BD, voici la recette du succès pour le magazine qui a même inspiré deux films : Métal Hurlant en 1981 et Heavy Metal en 2000 et également deux jeux vidéos. Si le magazine existe encore aujourd’hui, il a connu une période à vide vers 1983 et jusque 1992 et son rachat. La formule d’Heavy Metal est alors passée à trimestrielle et il n’est plus tiré qu’à 40.000 exemplaires (ses débuts étaient à 200.000). Heureusement pour le magazine, la rentabilité n’est pas le plus important puisque Heavy Metal appartient désormais à des passionnés.

Le magazine alternatif est un marqueur d’une époque, de ses débuts plein de succès à son déclin, il n’a cessé d’être la vitrine rêvée pour des artistes de science fiction. On peut cependant lui reprocher son sexisme puisqu'il représente les femmes et autres êtres aux attributs féminins essentiellement de manière sexuelle.

Heavy Metal a publié des œuvres originales d'artistes comme H.R. Giger, des entrevues avec Dennis Hopper, John Waters, Francis Ford Coppola, John Carpenter, Roger Corman, Federico Fellini… Des musiciens comme Eurythmics et Debbie Harry y ont figuré, Ray Bradbury et Stephen King ont même écrit pour le magazine.