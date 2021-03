George Clooney milite pour que le British Museum rende les marbres du Parthénon à la Grèce, Boris Johnson refuse

L’acteur et réalisateur américain, sensible à l’héritage archéologique, a réitéré son soutien à une restitution des statues et bas-reliefs de marbre originaires d’Athènes, et conservés au célèbre musée londonien, à quelques jours des 200 ans de l’indépendance grecque. Le Premier ministre Johnson vient de doucher ses espoirs en refusant catégoriquement une quelconque restitution.