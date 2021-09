Fêtes de Wallonie – La Confluence ponctuée d’animations du 17 au 19 septembre pour son inauguration à Namur

De nombreuses animations seront proposées du 17 au 19 septembre afin d’inaugurer officiellement le site de la Confluence, en parallèle aux Fêtes de Wallonie, a annoncé lundi la Ville de Namur.

Le site, anciennement appelé le Grognon, est accessible aux piétons et cyclistes depuis vendredi. De l’esplanade qui chapeaute le parking souterrain jusqu’à l’Enjambée – désormais totalement opérationnelle -, il a suscité beaucoup d’engouement durant tout le week-end.

Les festivités organisées du 17 au 19 septembre sont destinées à marquer le coup. Le vendredi, elles seront consacrées à l’histoire de ce site où se rencontrent Meuse et Sambre. Les enfants seront invités à se déguiser en archéologues et à se faire tirer le portrait, à l’initiative de l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP). Entre 14h00 et 18h00, des guides touristiques namurois et l’AWaP proposeront également des visites guidées.