"Festin": 440e anniversaire des fêtes historiques de Lessines

Le 440e "Festin" de Lessines aura lieu ces 1er et 2 septembre. Cette fête historique commémore la libération de la ville assiégée en 1578 par des troupes militaires. Quelque 800 figurants participeront à l'événement.

Le "Festin" est l'occasion de se plonger dans cette atmosphère typique de la Renaissance. Organisées par l'ASBL "Fête historique du Festin", ces manifestations attirent chaque année des milliers de personnes à Lessines.

La "Franche-Foire", tout au long du week-end, le festin nocturne du samedi soir ainsi que la procession et le grand cortège du dimanche après-midi sont les éléments marquants de l'évènement. Durant deux jours et comme au XVIe siècle, de nombreux spectacles et animations permettront au public de se divertir dans une ambiance festive.

L'origine de cette festivité est marquée par un fait d'armes. Le 6 novembre 1578, les troupes commanditées par Philippe II, le fils de Charles Quint, assiégèrent la ville. Près de 1.000 hommes entendaient s'emparer de Lessines. Sous la direction de Sébastien de Tramasure, la "Compagnie de la jeunesse" résista à l'assaillant et remporta la victoire au terme d'une sortie.

A l'issue du siège, de Tramasure remit son épée à la Vierge qui orne la porte d'Ogy par laquelle il est sorti avec la "Compagnie de la jeunesse". Par la suite, la Madone sera connue sous le nom de Notre-Dame de la Porte d'Ogy.

Pour la présente édition, les festivités s'étaleront sur deux jours. Le samedi 1er septembre, à 11h, la grande volée des cloches de l'église St-Pierre annoncera l'ouverture du 440e "Festin". Le midi, lancement de la "Franche-foire" aux artistes, artisans et métiers d'art. De 15h à 16h30, initiation aux danses de la Renaissance dans la "Cour de la Ferme". Dénommé festin nocturne, le grand banquet débutera dès 19h. De 18h à 23h, animations et spectacles divers (théâtre, danses, acrobatie, pyrotechnie...). A 23h, un feu d'artifice clôturera cette journée.

Le dimanche 2 septembre, à 9h30, l'escorte solennelle à Notre-Dame de la Porte d'Ogy aura lieu. A 10h, "Grand-Messe Renaissance" et ouverture de la "Franche-Foire" aux artistes, artisans et métiers d'art. Le grand cortège et la procession historique déambuleront dans les rues de la ville dès 15h. Composé d'une soixantaine de groupes, ce cortège comptera de 800 à 900 figurants. A 17h30, remise de l'épée à la Chapelle Notre-Dame de la Porte d'Ogy, puis réjouissances.