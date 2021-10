En Turquie il y a 1800 ans, on réservait déjà son siège VIP pour l’amphithéâtre

- © 2021 Anadolu Agency

Les gravures des noms de ces illustres Romains et Romaines ont été gravés en grecque et non en latin. Les scientifiques doivent encore les analyser pour dévoiler tous les secrets. L’un des buts de ces recherches est de déterminer la taille exacte de l’amphithéâtre en ruine, ainsi que sa capacité pour l’instant estimée entre 25 et 50.000 personnes.

Lorsqu’ils auront été complètement étudiés, les sièges "VIP" rejoindront le musée de Pergame à Izmir.