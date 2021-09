En octobre, Bruxelles accueillera sa première biennale dédiée à l’architecture éclectique

L’événement, étalé sur deux week-ends , permettra d’explorer ce patrimoine singulier et pourtant largement méconnu de la ville, à travers parcours guidés, visites d’intérieurs, conférences et activités familiales.

La première édition de la "Brussels Biennale of Eclectic Architecture" (BBEA) se tiendra du 2 au 10 octobre dans divers lieux emblématiques de la capitale de ce courant architectural conciliant art, histoire et innovation, a annoncé mardi son organisateur Explore. Brussels .

Le week-end des 2 et 3 octobre, le parcours s’ancrera dans le nord de Bruxelles, à travers les communes de Schaerbeek et Laeken ainsi que le Quartier des Squares. La semaine d’après, ce sera au tour du centre-ville et des communes d’Ixelles et de Saint-Gilles d’être mis à l’honneur. À l’occasion des parcours guidés et visites organisées, plusieurs édifices et des intérieurs normalement fermés au public, pourront être découverts. Entre autres, l’ancien hôtel Knuyt de Voosmaer, la maison Sanders, l’Aegidium, le cimetière de Laeken, ou encore la maison personnelle d’Émile Bockstael qui accueillera un concert de replay d’airs d’opéra du 19e siècle.

Un cycle de conférences est également prévu, (à la maison Autrique et au CIVA).

Le programme complet peut être retrouvé sur le site de l’événement.

Les réservations seront ouvertes dès le mercredi 8 septembre.