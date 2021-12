En Éthiopie, un grand lion végétal visible depuis l’espace alerte sur les dangers de la crise climatique

Des chercheurs et des artistes éthiopiens s’efforcent de restaurer la biodiversité dans la ville de Kofele. Ils construisent ainsi une pépinière représentant un lion d’Ethiopie, visible depuis l’espace. Le but ? Alerter les pouvoirs publics sur la crise climatique tout en valorisant le secteur agricole local.

Ce projet ambitieux, intitulé "Trees for Life", est piloté par l’association caritative éthiopienne Rural Organization for Betterment of Agro-Pastoralists (ROBA). Elle bénéficie du soutien de l’Earth Art Studio, du British Council, de l’université canadienne Kwantlen et d’urbanistes écossais provenant de la ville de Dundee. Ils œuvrent tous à la création d’une pépinière de 50 mètres en forme de lion, que ROBA décrit comme la première installation artistique vivante au monde.

Pour plus d’informations sur le projet : "Trees for life"

Installée à proximité d’une école à Kofele, cette pépinière permettra de préserver la faune, la flore et la culture de la région de l’Oromia, la plus peuplée d’Éthiopie. Les populations locales, en particulier les femmes et les plus jeunes, pourront également acquérir des compétences recherchées en matière d’arboriculture et d’agroforesterie.

"Quand je parle avec les anciens, ils nous décrivent comme des victimes du changement climatique qui ont perdu leur culture. Lorsque vous les interrogez sur les arbres, et sur la façon dont les Oromos les ont maintenus, les acteurs clés qu’ils indiquent sont la culture et l’art, "a déclaré Hussein Watta, directeur et fondateur de ROBA, à Hyperallergic.

"Lorsqu’une pratique est ancrée dans la culture d’un peuple- dans l’art et le chant, ou même dans la technologie et la photographie-il la pratique mieux. Mon objectif à l’heure actuelle est de mobiliser le peuple autour de cela".