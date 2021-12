En Espagne, la restauration ratée d’une église romane provoque l’émoi

Il liste les autres défauts : humidité sur la toiture, fissures dans les murs, usure de la pierre et de la brique. Pour lui, les autorités régionales en charge du classement et l’archevêché doivent réagir et prendre en main la rénovation.

Les ratages semblent légion, principalement à cause d’un manquement dans la législation espagnole, qui ne précise pas que des restaurations doivent être faites par des corps de métier professionnels. La porte est ainsi laissée grande ouverte à toutes et tous de s’improviser restaurateur de peintures, de sculptures, et maintenant d’églises. Les moyens alloués à préservation du patrimoine en Espagne sont, qui plus est, bien souvent dérisoires.

En Belgique, cependant, la situation n’est pas toujours mieux. Début de l’année, ce sont des œuvres de la collégiale Sainte-Waudru de Mons qui étaient saccagées par des ouvriers sans aucune qualification. Le manque de moyens empêche bien souvent les gestionnaires du patrimoine d’engager des professionnels et de réaliser les travaux nécessaires. L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) a d’ailleurs lancé récemment une opération pour débloquer des fonds pour certaines pièces majeures de notre héritage culturel, le "Challenge Patrimoine".