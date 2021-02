"La mission a fait la découverte de seize tombeaux taillés dans la roche […] dans le temple de Taposiris Magna, à l’ouest d’Alexandrie", dans le nord de l’Egypte, a expliqué le ministère des Antiquités dans un communiqué, précisant que la technique employée était répandue à l’époque grecque et romaine.

Une mission archéologique égypto-dominicaine a découvert près d’Alexandrie des momies dotées d’une langue en or et datant d’environ 2000 ans, ont indiqué mercredi à l’AFP les autorités égyptiennes.

Egypte : découverte de momies à la langue en or près d’Alexandrie - © AFP

Ces tombeaux renfermaient plusieurs momies "en mauvais état de conservation" mais comportant des "amulettes enveloppées de feuilles d'or en forme de langue".

Celles-ci étaient déposées dans la bouche des défunts, selon une pratique observée ailleurs, "afin de s'assurer qu'ils puissent parler dans l'au-delà", a précisé le ministère.

Deux momies ont particulièrement retenu l'attention des scientifiques, a-t-il affirmé, citant la directrice de la mission Kathleen Martinez.

La première momie a "conservé des bandelettes et des parties du cartonnage --couches de toile de lin encollées, stuquées et peintes qui enveloppent la momie-- ornées de dorures à l'effigie d'Osiris", le dieu des morts.

Et la seconde portait une "couronne ornée de cornes et d'un cobra à l'endroit du front ainsi qu'un collier avec un pendentif en forme de tête de faucon", représentant le dieu pharaonique Horus, fils d'Isis et d'Osiris.