Du tourisme en confinement avec le Musée virtuel de la Wallonie picarde

Les coulisses de la Ducasse - Les Ambassadeurs à Ath (12/23) - 05/05/2018 Armelle se trouve cette semaine à Ath, où elle emmène ses 2 comparses, Jean-Philippe Watteyne et Guy Lemaire, ainsi que le duo de la semaine : Muriel et Olivier, un couple de Ransart, dans la région de Charleroi, pour qui la découverte de la cité athoise sera totale ! Marie-Pierre Mouligneau, originaire de la cité athoise, sera aussi de la partie depuis la Tour Burbant, fortification militaire de tout premier plan puisque la ville s’est créée dans son sillage. Ath qui peut se targuer d’un riche passé et d’un folklore exceptionnel, avec sa ducasse, qui a lieu le quatrième dimanche d'août, et qui est reconnue depuis 2005 comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il en sera largement question dans l’émission, surprises et découvertes insolites à la clé !!