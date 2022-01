Du thé datant de 2400 ans retrouvé en Chine dans une tasse en porcelaine

Des restes de thé de 2.400 ans, les plus anciens trouvés en Chine, ont été retrouvés dans une tasse en porcelaine d’une tombe royale à Zoucheng dans la province du Shandong, rapporte The Art Newspaper. Des scientifiques de l’Université du Shandong et de l’Université des sciences et technologies de Pékin en ont déterminé l’âge.