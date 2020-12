Du Pop Art à Mons, avec Peter Saul

Peter Saul - © PASCAL PAVANI - AFP

Peter Saul, le Pop Art dénonciateur

Le nom de Peter Saul ne vous dit peut-être rien. Il faut dire qu’à côté des grosses pointures du Pop Art que sont Andy Wharol et Roy Lichtenstein, son travail est moins connu du grand public. Pourtant, Peter Saul a eu une grande influence sur des mouvements culturels et sociaux, comme le graffiti ou le punk.

Né en 1934 à San Francisco, Saul commence sa carrière artistique dans les années 1950 à Paris, bien loin de l’Amérique, berceau du Pop Art. Il partage pourtant les mêmes thématiques que le courant bien connu, en étant cependant plus critique, et en dénonçant plus durement la société consumériste. Dans ses œuvres, il pratique l’art du contre-pied et de la diversion, il peint les symboles de la société de consommation et s’amuse à les ridiculiser en les déformant, alliant humour, grotesque et politique.