Dispute archéologique en Egypte : existe-t-il un second sphinx ?

Comment une statue de cette taille a-t-elle pu passer inaperçue sur l’un des sites archéologiques les plus fouillés de la planète ? Pour Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités et égyptologue reconnu internationalement, la réponse est simple : parce qu’il n’y en a pas. L’archéologue a déclaré au site d’information Al-Monitor que l’information était "totalement fausse".

Le Sphinx est unique en Égypte et dans le monde. Toute discussion sur la découverte d’autres statues similaires est sans fondement et n’a qu’un seul but, créer une fanfare médiatique.