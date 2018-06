Des typographies du Bauhaus dépoussiérées et numérisées

Elles ont été tenues à l’abri des regards durant près d’un siècle, des typographies de célèbres professeurs et artistes du mouvement allemand retournent à la vie grâce à une équipe de designers.

C’est le site ActuaLitté qui le soulignait dans un article, un typographe allemand et des étudiants ont été chargés par Adobe de moderniser des typographies créées par Joost Schmidt, Xanti Schawinsky et Carl Marx. Les professeurs représentants de l’école Bauhaus ont laissé un riche héritage pour les designers et typographes d’aujourd’hui. Avec le projet Hidden Treasures of Creativity, Adobe veut déterrer les trésors oubliés du mouvement allemand notamment et redynamiser les typographies grâce aux outils numériques modernes. Ce sont Erik Spiekermann et cinq étudiants internationaux, Luca Pellegrini, Flavia Zimbardi, Hidetaka Yamasaki, Céline Hurka et Elia Preuss, qui ont eu la lourde mission de créer les cinq nouvelles typographies.

C’est Walter Gropius qui a fondé l’école d’art allemande Staatliches Bauhaus, nous sommes au lendemain de la première guerre mondiale à Weimar. Par la suite, le Bauhaus est devenu un mouvement d’art moderniste regroupant l’architecture, le design, la photographie, le costume et la danse. De nombreux artistes s’en réclament alors, comme Kandinski, Klee, Schlemmer etc. La dissolution du mouvement sera prononcée par les nazis en 1933, plusieurs professeurs et artistes iront trouver refuge aux Etats-Unis.

85 années après la fin du mouvement et de l’école, des dessins et fragments jamais publiés ont été redécouverts et choisis par Adobe pour servir d’inspiration à des artistes modernes. L’entreprise a donc demandé à Erik Spiekermann et une équipe d’étudiants de se servir de ces fragments pour créer des typographies remises au goût du jour, 5 typographies sont nées. Une typographie de Joost Schmidt a été recréée par Flavia Zimbardi et Luca Pellegrini a redonné vie à une autre de Xanti Schawinsky, entre autres. Ces créations sont disponibles en s’inscrivant sur l’Adobe Typekit, gratuitement pour un usage limité et une formule payante sera disponible pour ceux qui souhaiteraient utiliser les polices d’écriture avec plus de libertés.

Le site d'Adobe Hidden Treasures