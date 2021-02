Des tombes préhistoriques vieilles de 4500 ans découvertes à Stonehenge

Stonehenge, l’un des principaux sites archéologiques de Grande-Bretagne, n’en a pas fini de livrer ses secrets. De nouvelles fouilles archéologiques ont mis au jour des sépultures datant du Néolithique, une enceinte en forme de C de l’âge du bronze et des outils et poteries anciens.

Les fouilles menées par la Wessex Archeology sont réalisées dans le cadre de la construction d’une nouvelle autoroute à proximité du site.

Les archéologues ont ainsi pu révéler des preuves d’activité humaine datant de plus de 7000 ans.