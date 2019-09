Des milliers de curieux se sont intéressés au patrimoine bruxellois ce week-end

Une semaine après la Flandre et la Wallonie, Bruxelles a fêté samedi et dimanche sa 31e édition des Journées du patrimoine. Au total, 96 lieux ont ouverts leurs portes à plusieurs milliers de curieux.

le site officiel des Journées du Patrimoine

Parmi les lieux les plus visités, certains ouvraient pour la première fois leurs portes dans le cadre des Journées du patrimoine. Ainsi, l'hôtel du gouverneur de la banque nationale a reçu plus de 1.500 visites sur le week-end. L'atelier des Moulages des Musées royaux d'Art et d'Histoire a, lui, attiré plus de 800 amateurs, de même que le Conservatoire royal. Plus de 700 personnes ont découvert l'ancienne maison personnelle de la peintre et sculptrice Louise de Hem. La Kasba, un atelier de gravure et lithographie, a séduit autant de citoyens (600 personnes) que les Ateliers de la Monnaie. L'ancien atelier d'Arthur Rogiers comptabilise également quelque 500 visites, de même que les ateliers Mommen.

Parmi les institutions qui ouvraient leurs portes, le Parlement européen a accueilli près de 1.700 personnes en une seule journée. Plus 1.900 curieux se sont intéressés à la Maison d'Erasme en deux jours et plus de 1.300 à la Belfius Art Gallery samedi et dimanche. Un millier de visiteurs ont franchi les portes de BNP Paribas-Fortis en une journée et tout autant ont poussé celles du cinéma Galeries durant le week-end.

Le Parlement bruxellois (plus de 500 visites le dimanche), le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (plus de 500 personnes le samedi), le Sénat (plus de 600 visites en deux jours) et le Vlaams Parlement (près de 900 personnes en deux jours) ont enregistré un nombre équivalent de visites à des lieux plus culturels comme Les Brigittines (près de 700 personnes le samedi), la Basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg (plus de 500 visiteurs en un après-midi), l'Académie des Beaux-Arts (plus de 600 personnes ce week-end) et la Maison des Arts de Schaerbeek (près de 500 personnes en deux jours).

Une centaine d'activités ont également été proposées sur l'ensemble du territoire régional, notamment des promenades à pied, en bus ou à vélo, des expositions et des jeux de piste. Le point d'information des Halles Saint-Géry, qui accueillait de nombreuses activités, n'a pas désempli du week-end.