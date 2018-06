Des livres précieux retrouvés dans le grenier du parlement néerlandais

Plusieurs centaines de livres extrêmement rares ont été découverts dans le grenier du parlement néerlandais à La Haye. La pièce maîtresse de cette collection est la première édition de "The Wealth of Nations" ("Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations") du philosophe et économiste écossais Adam Smith (1723-1790), d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros.

En raison de la rénovation du Binnenhof, où se déroulent les assemblées des deux chambres parlementaires, la Deuxième chambre doit intégrer un autre bâtiment à La Haye et ces centaines de livres ont été découverts lors du déménagement de la bibliothèque. Environ 10% des ouvrages qui précèdent l'année 1830 sont d'ailleurs uniques, il n'existe pas d'autre exemplaire connu.

La plupart des livres datent de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.