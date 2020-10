Des graffitis médiévaux pour chasser sorcières et mauvais esprits découverts en Angleterre

Le chantier fait partie d’un vaste projet archéologique, le plus imposant d’Europe, qui se fait parallèlement à la construction d’une ligne de train à grande vitesse , la High Speed 2 , qui reliera à terme Londres au nord de l’Angleterre. D’après les responsables du projet, ce sont déjà plus de soixante chantiers qui ont été entrepris, et qui ont permis de mettre au jour des sites historiques datant de différentes époques, de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale. Outre une ferme romaine, un cimetière victorien ou la tombe d’un célèbre explorateur du 18e siècle , les équipes d’archéologues ont aussi excavé les ruines, exceptionnellement bien conservées, d’une petite église médiévale , dans le comté de Buckinghamshire.

Et ce sont sur les pierres de cette église bâtie vers 1070, appelée St Mary, que les graffitis découverts ont été gravés. Représentants des symboles mystérieux et des formes circulaires, ces marques étaient probablement faites pour éloigner les esprits malveillants qui étaient censés se perdre dans les traits sans fin et les courbes labyrinthiques dessinés. D’autres symboles de ce genre ont déjà été découverts en Angleterre, dans des églises, des maisons et même sur du mobilier. Les superstitions entourant les êtres démoniaques étaient nombreuses au Moyen-Âge, particulièrement dans les petites paroisses rurales comme celle de St Mary.