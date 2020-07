Des chercheurs vont étudier l'évolution des plantes grâce aux tableaux anciens

"Beaucoup de végétaux que nous consommons ont été domestiqués et améliorés à partir d'un ancêtre sauvage" explique le professeur Ive De Smet, du VIB-UGent Center for Plant Systems Biology. "Cela a souvent conduit à une apparence très différente, par exemple de plus grands fruits, pas d'épines, etc... Étant donné qu'il s'agit d'un processus historique, il est difficile de suivre le chemin entre l'ancêtre sauvage et la plante moderne."

"C'est vraiment incroyable de voir à quel point les artistes ont décrit la diversité de nos aliments au cours des siècles"

Une autre approche utilise l'art ancien comme les peintures et les sculptures. Au fil des siècles, de nombreux artistes ont représenté des mets à base de plantes, souvent avec de magnifiques détails. Cela nous donne une grande base de données historique relative à l'apparence des fruits, légumes, légumineuses, céréales, noix et graines."