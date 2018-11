CréaNum, la nouvelle plateforme belge du patrimoine

La plateforme propulsée par la Fédération Wallonie-Bruxelles se donne pour mission de numériser des objets culturels locaux et nationaux pour faire vivre le patrimoine.

Sur ce nouveau site imaginé par la Cinémathèque de la FWB et la délégation générale à la numérisation des patrimoines culturels, des milliers d’oeuvres numérisées sont rendues disponibles pour les artistes, les acteurs culturels et toute personne intéressée par le patrimoine. C’est dans un but de préservation de ce patrimoine, de partage et d’accessibilité, que CréaNum a vu le jour.

Son slogan : CréaNum, vous réapproprier les contenus culturels numériques !

On y retrouve des archives de documents royaux et d’objets faisant partie du folklore belge, le Calice dit de Gilles de Warcourt, des Cours de tissage, un flacon de poudre d’Helkiase et des portraits photographiques. Toutes ses oeuvres proviennent des musées de Mouscron, Charleroi etc. Pour accéder au téléchargement, il suffit de s’inscrire puis de disposer de toutes les copies numériques. La plateforme propose que les utilisateurs réutilisent et remixent tous les objets avec créativité, qui seront ensuite partagées sur le compte Facebook.

CréaNum est à visiter ici.