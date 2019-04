Coup d'envoi des festivités pour les 150 ans de La Louvière

L'arrêté royal érigeant La Louvière en commune date du 10 avril 1869. La Cité des Loups fête donc ses 150 ans cette année. Des expositions et autres événements ponctueront cet anniversaire. Un "Parcours 150 ans" a été lancé mercredi au centre Keramis.

Une longue liste d'événements, d'animations et d'expositions sont au programme des festivités qui ponctueront les 150 ans de La Louvière. Un "Parcours 150 ans" a ainsi été lancé mercredi au centre Keramis. L'histoire de la cité louviéroise se nourrit de son lourd passé industriel, de son tissu social et culturel. La loi érigeant La Louvière en commune distincte a été votée le 27 février 1869 mais elle n'a été sanctionnée par arrêté royal que le 10 avril.

L'exposition de Keramis, qui sera accessible jusqu'au 3 novembre, propose au public de redécouvrir les collections du centre, sous l'angle des 150 ans de la ville et des 175 ans du lancement de la faïencerie locale Boch.

Le programme des festivités comprend, par ailleurs, une première édition de la "Nuit des Musées" le 17 mai, un spectacle "Armada" imaginé par plusieurs compagnies et associations théâtrales locales (24 et 25 mai) ou encore une "Expo 150e" consacrée au Canal du Centre (6 et 7 juillet).

"Les Talents d'Achille", programme artistique pluriel, rendra pour sa part hommage à l'artiste louviérois Achille Chavée (du 21 septembre au 15 décembre) tandis qu'une "Symphonie du Feu" est prévue sur le site minier de Bois-du-Luc (28 septembre). L'exposition "Trésors cachés" présente, jusqu'au 29 septembre, de découvrir les collections communales composée de plus de 1.200 œuvres.

De nombreux projets artistiques et associatifs seront également proposés dans divers lieux de l'entité.

