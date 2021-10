Connaissait-on l’Amérique 150 ans avant Christophe Colomb ?

C’est ce que révélerait l’étude d’un manuscrit ancien, datant de 1345. On savait déjà que Colomb n’était pas le premier Européen à poser un pied en Amérique, puisque les Vikings l’ont devancé quelques siècles plus tôt. On peut maintenant supposer que même 150 ans avant lui, en Italie, on connaissait déjà l’existence d’un continent à l’Ouest.

Selon l’étude récemment publiée par Pablo Chiesa, professeur de Littérature, Philologie et Linguistique à l’Université de Milan, les Européens avaient déjà connaissance d’un endroit situé de l’autre côté de l’océan. C’est en tout cas ce qu’il en a déduit de son étude du manuscrit rédigé par un moine dominicain milanais du nom de Galvaneus Flamma. Dans sa "Cronica universalis" écrite en latin (soit un texte qui se veut une histoire générale du monde connu) ce dernier fait mention d’une terre qu’il appelle "Marckalada".

Carte de Skálholt, représentant les terres explorées par les Vikings. © Domaine public La correspondance avec le "Markland", terre occupée par les Vikings au 9e siècle et mentionnée dans leurs sagas islandaises anciennes, saute aux yeux. Ce territoire, où la présence de Vikings a été attestée par des traces archéologiques, correspond aux actuelles provinces canadiennes de Terre-Neuve et du Labrador. Selon le prof. Chiesa, on serait ici devant la première mention littéraire de l’Amérique qui ne soit pas d’origine scandinave.

► À lire aussi : La carte du Vinland, "témoin" des voyages des Vikings en Amérique, est un faux Ainsi, le texte de Galvaneus montre bien que les voyages des Islandais étaient bel et bien connus durant la fin du Moyen-Âge, mais pas que d’autres Européens y ont posé le pied entre les Vikings et l’expédition de Colomb. L’étude montre surtout qu’il existait bel et bien une circulation des informations entre des zones géographiques et des époques différentes, de l’Islande du 9e siècle à l’Italie du 14e. Des informations et des rumeurs sans doute propagées par les marins et qui ont donc traversé le temps. De quoi remettre en doute l’ignorance de Christophe Colomb quant à l’existence de l’Amérique ? Pas encore. ► À lire aussi : Le saviez-vous : Christophe Colomb n’a pas vraiment découvert l’Amérique