Concours : Bruxelles Art Nouveau Art Déco

La nouvelle édition du Brussels Art nouveau & Art déco festival aura lieu du 16 au 31 mars 2019. Entre visites guidées d'intérieurs habituellement fermés au public, conférences, événements, activités pour les familles, foire aux objets d'époque, le Festival sera cette fois encore l’occasion unique de découvrir des lieux inédits faisant partie des joyaux de ces deux styles architecturaux.

Une quarantaine de maisons ouvriront leurs portes cette année encore, afin d’initier le grand public à ces deux courants d’architecture dont Bruxelles abrite certains des lieux les plus emblématiques. En 2019, certaines d’entre elles seront accessibles pour la première fois : ce sera le cas de la Maison Vizzavona à Ixelles, de la Maison Seeldrayers à Saint-Gilles, de la Maison Boelens à Forest, de la Maison Delville à Uccle, de la Maison De Boelpaepe à Berchem-Sainte-Agathe, et de la Maison Saint-Cyr dans le quartier des Squares.

Véritable patrimoine de Bruxelles, le public pourra également partir à la découverte des ascenseurs historiques d’Ixelles. Le parcours permettra de retrouver certaines des constructions les plus célèbres d’Horta, comme l’Hôtel Solvay, l’Hôtel Max Hallet, ou l’Hôtel Tassel, mais aussi d’autres lieux exceptionnels comme la Maison Autrique, le bureau et l’hôtel van Eetvelde, la Maison Devalck, la Maison Taelemans, l’ancien atelier et maison du sculpteur Ernest Salu ou l’Eglise Saint-Jean Baptiste, pour ne citer qu’eux.