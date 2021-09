Collecte d'archives LGBT à Bruxelles le 2e week-end d'octobre pour la mémoire du mouvement

Les Archives et Musées de la Ville de Bruxelles organisent une collecte d'objets liés à l'histoire du mouvement et des cultures LGBTQIA+ (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes, asexuels et autres) à Bruxelles. Elle aura lieu le samedi 9 et le dimanche 10 octobre, de 10h00 à 17h00 à la RainbowHouse située rue du Marché au Charbon dans le centre-ville.

Des dons en tous genres sont sollicités, comme des archives d'associations, des affiches culturelles ou militantes, des flyers, des correspondances, des photographies, des drapeaux, des vêtements, des badges et pins, des disques ou encore des brochures, livres et revues.

Ces documents et objets permettront de nourrir la mémoire collective et pourront être mis en valeur dans le cadre d'expositions.

L'échevine en charge de l'Égalité des chances de la Ville de Bruxelles, Lydia Mutyebele, félicite le département des Archives, la cellule Égalité des chances et l'ensemble des associations spécialisées pour cette initiative qui participera à écrire l'histoire des cultures LGBTQIA+ à Bruxelles. "Ce travail de récolte des Archives de la Ville, en collaboration avec Visite particulière et la Rainbow House, permettra d'enrichir notre connaissance historique de ces mouvements et de lever le voile sur cette culture multidimensionnelle, trop longtemps tue et cachée alors qu'elle a influencé positivement énormément d'aspects de la vie publique nocturne".