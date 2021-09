CID au Grand-Hornu : les femmes du passé minier à l'honneur pour les Journées du Patrimoine

La 33e édition des Journées du Patrimoine aura lieu ces 11 et 12 septembre prochains en Wallonie. Organisées chaque année, ces journées ont pour objectif de rapprocher le public des trésors patrimoniaux que compte notre territoire. Le genre féminin est mis à l’honneur cette année, afin de mettre en valeur la place des femmes dans le patrimoine culturel et urbanistique en Belgique : près de 360 activités sur le thème "Femmes et Patrimoine" seront organisées.

► A lire aussi : "Journées du Patrimoine en Wallonie" les 11 et 12 septembre : Femmes et Patrimoine

Au CID au Grand-Hornu, en plein cœur du Hainaut, ce sont les femmes liées au passé minier du territoire qu’on a choisi de mettre en lumière. En effet, ces journées seront centrées sur les hiercheuses : à ne pas prendre pour une faute de frappe, le terme est un mot wallon qui désigne les femmes ouvrières, dont le travail était de faire circuler les wagons pleins de charbons dans les sites miniers. C’est également la figure d’Eugénie Legrand, épouse du fondateur du site industriel du Grand-Hornu, qui sera mise en lumière pour son rôle dans l’organisation de la cité après la mort de son mari.