Challenge Patrimoine 2021 : et le gagnant est…Rubens !

1000 Jours dans l’Histoire - PIERRE-PAUL RUBENS, L'EUROPÉEN - 12/04/2017 Au tournant des XVI et XVII siècles, il aura été l’Européen par excellence : Pierre Paul Rubens. A l’époque, notre continent connait des divisions religieuses, politiques et de nouveaux moyens de communication apparaissent, rendus possible grâce à l’invention de l’imprimerie. Au-delà, c’est la Chine qui, à cette époque, est la première puissance économique du monde, mais elle commence à se replier sur elle-même. Les Turc peuplent un quart de l’Europe, Rome et le Saint Empire sont affaiblis. C’est dans ce contexte que la carrière du peintre anversois va s’épanouir. Sa foi catholique, ses rapports privilégiés avec les plus grands princes, son érudition, son humanisme vont marquer durablement non seulement, l’histoire de l’art, mais l’histoire tout court.