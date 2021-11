Cette bague vieille de plus de 1300 ans servait-elle à "guérir" les gueules de bois ?

Voilà une théorie surprenante à propos de cette petite bague en or sertie d’améthyste. Daté du 7e siècle, le bijou découvert en Israël serait une sorte de talisman contre les effets de l’alcool.

Retrouvé à 150 mètres d’un entrepôt d’amphores à vin, le bijou appartenait à quelqu’un d’aisé, car l’améthyste est une pierre rare. À l’époque, on lui attribue d’ailleurs de nombreuses vertus, dont celle de soigner les maux après une soirée trop arrosée.

On ne sait pas si la bague appartenait à un homme ou une femme, mais le ou la propriétaire devait soit être dans la production de vin, soit en être client ou cliente. Il est possible que le bijou ait malencontreusement été égaré par cette personne, et soit resté bien caché jusqu’ici.

La date de création de l’objet n’est pas encore certaine. Les archéologues l’ont trouvé dans une couche sédimentaire datant de la fin de la période byzantine et du début de la première période islamique, soit du 7e siècle de notre ère. Mais l’anneau est peut-être plus ancien, et aurait pu traverser les générations jusqu’à l’époque de sa perte.