Bruxelles célèbre les 400 ans du Manneken-Pis

La ville de Bruxelles a fêté lundi matin les 400 ans du Manneken-Pis. De 50 à 100 personnes, en comptant les touristes, ont partagé ce moment festif. Cet anniversaire a été célébré en présence des représentants des différentes confréries folkloriques de la Ville. L’échevine du Tourisme, de la Culture et des Grands événements, Delphine Houba a présenté à la statue un gâteau avec une bougie, que le ketje de Bruxelles a éteint en l’arrosant. Il était habillé d’un smoking pour l’occasion. "Il n’était pas question de manquer l’occasion de fêter Manneken-Pis, lui qui est sur tous les fronts avec 1037 costumes à son actif !", a fait valoir l’échevine. "La fête était à son image, amusante et joyeuse. Tout le monde y a pris du plaisir, en toute simplicité."

Le Manneken-Pis sera de nouveau mis à l’honneur ce jeudi 19 décembre sur la Grand-Place de Bruxelles pour fêter ses 400 ans. L’ASBL Brussels Major Events a annoncé cet événement avec la participation de Daddy K, artiste international qui fête ses 30 ans de carrière, et de DJ Manuals, alias Manu Van Aalst, révélé par l’émission "Start to DJ" sur la radio néerlandophone MNM.Les organisateurs et la Ville de Bruxelles ont décidé, à l’occasion des 400 ans du Manneken-Pis, d’organiser plusieurs activités durant les Plaisirs d’Hiver dont une grande fête gratuite en musique le jeudi 19 décembre. DJ Manuals lancera les festivités dès 19h30 sur la Grand-Place de Bruxelles. Daddy K lui succédera aux platines de 20h à 21h. L’artiste molenbeekois enchaînera les hits actuels et intemporels.

Pour marquer l’occasion, une nouvelle pièce de monnaie de 2,5 euros estampillée "400 ans Manneken Pis" a également été frappée en édition limitée. Elle constitue un moyen de paiement légal en Belgique, mais ne sera pas mise en circulation. Elle peut être commandée en ligne. Un numéro de la collection Studia des Musées et Archives de la Ville de Bruxelles rassemble des contributions d’historiens de l’art et d’autres spécialistes, expliquant les origines de la sculpture et le contexte qui l’a vue naître, et ce, afin de pallier le manque d’ouvrages scientifiques à son sujet.

De plus, une chasse au trésor est en cours depuis le 29 novembre sur le parcours des Plaisirs d’hiver, via une application de géolocalisation. Jusqu’au 5 janvier, les participants pourront remporter un cadeau à l’effigie du Manneken-Pis, invité d’honneur de cette édition. Le Musée de la Ville de Bruxelles propose de visiter une de ses salles qui lui est dédiée. Une vitrine pop-up permet encore jusqu’au 31 mai de découvrir la garde-robe du petit Bruxellois. Enfin, les élèves sont invités à lui réaliser un nouveau costume sous forme de dessin ou de prototype. Le projet retenu sera confectionné et remis officiellement à la Ville le 7 mai prochain, lors d’une cérémonie conforme à l’usage. Une exposition présentera l’ensemble des créations.