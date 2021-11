"Belgium, Battlefield of Europe" : un nouveau réseau et un site web pour mettre en valeur le passé militaire de la Belgique

Pendant des millénaires, le territoire qui compose aujourd’hui la Belgique a été le "champ de bataille de l’Europe", selon une formule consacrée par nombre d'historiens et historiennes. De Jules César à la Seconde Guerre mondiale, notre pays en a vu passer des guerres et des conflits. Afin de mettre en avant ce lourd passé et préserver son héritage, une nouvelle initiative a vu le jour, sous l’impulsion du War Heritage Institute. "Belgium, Battelfied of Europe" entend réunir une série de partenaires, mémoriaux, musées, sites historiques, etc, au sein d’un même réseau.

Courtrai, 1302. Waterloo, 1815. Passchendaele, 1917. Bastogne, 1945. La liste des batailles qui se sont déroulées sur notre territoire est longue, très longue. Nombreux sont aussi les organismes qui se chargent de préserver et transmettre la mémoire de ces événements pour les générations futures. Depuis ce 8 novembre, le réseau Belgium, Battlefield of Europe entend tous les réunir afin de mettre en lumière "2000 ans d’Histoire de conflits sur le sol belge". ► À lire aussi : La nouvelle plateforme "Belgium, Battlefield of Europe" met en lumière 2000 ans de conflits sur le sol belge

le fort d’Eben-Emael fait partie des partenaires © Tous droits réservés Avec les Forts d’Eben-Emael et de Loncin, les citadelles de Dinant et de Namur, le Bastogne War Museum, le Fort Napoléon, le château de Bouillon, le Mémorial de la Bataille de Waterloo, le Mons Memorial Museum ou encore le Musée Wellington, ce sont en tout une cinquantaine d’institutions qui font désormais vœu de coopération. Il n’est pas exclu que d’autres partenaires rejoignent le projet en cours de route. Le tout, sous la houlette du War Heritage Institute, l’institution fédérale chargée du patrimoine militaire et de la mémoire, gestionnaire notamment du Musée royal de l’Armée à Bruxelles. La Défense et les cinq régions et communautés du pays sont des partenaires structurels, compte tenu des compétences et de l’expertise de chacune dans le domaine du patrimoine immobilier, des musées, du tourisme patrimonial et de l’éducation.