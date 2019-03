BANAD 2019 : Sauvons les ascenseurs !

Le festival BANAD - Bruxelles Art Déco Art Nouveau - nous invite durant trois week-ends entre le 16 et le 31 mars à visiter des bâtiments art nouveau et art déco à Bruxelles. Une quarantaine de lieux emblématiques et d’adresses nouvelles seront accessibles.

A noter que la Maison de Saint-Cyr située dans le quartier des squares, fraîchement rénovée, ouvrira ses portes exceptionnellement.

BANAD portera aussi une attention particulière sur les ascenseurs historiques. L’ASBL Save our Elevators organisera deux séries de visites. L’une à Ixelles le 17 mars (65, avenue Louis Lepoutre et 70, rue Camille Lemonnier) et l’autre à Schaerbeek le 31 mars (130 et 254, avenue Paul Deschanel).