Au temps de Galien. Un médecin grec dans l'Empire romain

Le Musée royal de Mariemont vous convie à son exposition majeure qui vous plongera au cœur de la Méditerranée sous la Pax Romana, vue à travers la vie et les étapes de carrière du médecin Galien. C’est la première exposition sur ce sujet, appuyée par plus de 150 expots, issus des collections du Musée et de 25 institutions nationales et internationales.

Galien est le fil conducteur. Nous le suivons de salles en salles, appréciant des papyrus de ses textes, des outils d’époques, des casques de gladiateurs et des bustes d’empereurs qu’il a soignés, des lieux qu’il a sillonné, des remèdes qu’il a confectionné. Sa postérité est évoquée avec de fragiles illustrations de ses découvertes autour du fonctionnement du corps, longtemps reprises jusqu’à la médecine moderne.

En témoin exceptionnel de son temps, Galien nous permet de traiter de nombreux thèmes. L’exposition décrit les pratiques médicales, pharmacologiques et sanitaires de l’époque, mais elle amène aussi à comprendre le système d’apprentissage, les voies de circulation entre pays grecs et latins, les jeux de combat, les théâtres anatomiques, le pouvoir, les guerres, les épidémies, la diététique, la pharmacopée, le rapport entre médecine et religion incluant amulettes, visites au temple d’Asclépios.

Pourquoi s’intéresser à Galien ? Galien est "partout" sans qu’on le sache toujours, mais son influence est toujours vivace : les pharmaciens prêtent le serment de Galien, les trousses médicales comportent toujours scalpels et cathéters, nos jardins fleurissent de remèdes "à la romaine", nos expressions telles que "se faire du mauvais sang" ou "être d’humeur noire" reflètent ses théories, notre façon de pratiquer une vie saine alliant sport, alimentation et repos sont dans la lignée de la médecine préventive de Galien. Il est grand temps de redécouvrir ce Prince de la Médecine !