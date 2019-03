Au Musée du Carnaval, tous les sens sont conviés

Le Musée International du Carnaval et du Masque de Binche inaugurait en novembre 2018 un centre d’interprétation à l’occasion du 15e anniversaire de la reconnaissance par l’Unesco du Carnaval de Binche comme Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Le Centre d’Interprétation du Carnaval de Binche invite à une expérience immersive et sensorielle. Tous les sens sont conviés : la vue, l’ouïe, le toucher et l’odorat.

Trois salles et un auditorium. La première salle est consacrée aux quatorze traditions carnavalesques reconnues à ce jour comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité dont le carnaval de Binche, premier carnaval européen à avoir reçu le statut de chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’Unesco. La deuxième salle raconte l’histoire du carnaval et l’évolution du gille du 19e siècle à nos jours. La troisième salle présente les différents acteurs des jours gras, les artisans, les musiciens et les femmes ! Une ligne du temps de 9 m de long explique le déroulement d’une année carnavalesque à Binche. L’auditorium projette un film sur la journée du gille le mardi gras.

Le parfumeur Olivier Kummer a mis au point quatre fragrances : l’huître, la paille, l’orange et le mimosa.

Le scénographe Pascal Payeur avait réalisé la scénographie de la Cité internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais et celle du Parc d’Aventures scientifiques de Mons.