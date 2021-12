Ath : le retour des parcours NarrAthives dans une ville parée de ses plus belles décorations

Ces prochains jours, Ath se pare de ses plus belles lumières et décorations à l’occasion des fêtes de fin d’année. La ville revêtit les couleurs blanches, noires et bleues pour un parcours lumineux inédit : sept installations ont été créées précédemment par les ateliers de la Maison Culturelle d’Ath, à admirer dès la tombée du jour. Elles sont disposées sur un parcours allant du Marché au Toiles jusqu’à la Grand-Place, accessible et téléchargeable en ligne. Le projet a été piloté par des artistes de la région : Fanny Alet, Belinda Macri, Florian Debal et Tom Lombardo. Entre poussières d’étoiles, personnages féeriques et paysages montagneux, les rêveurs seront comblés.

Un autre élément qui lie le patrimoine aux activités est le retour de NarrAthives : Histoires à débusquer ! Ce dimanche 19 décembre, le mini-festival est de retour pour une 5e édition autour des contes et d’un parcours pour toute la famille. Dès 14h, La Quête des petites histoires emmènera les plus petits par groupes pour d’incroyables aventures. Cette année, le public pourra profiter de trois parcours différents, adaptés à des tranches d’âges entre 3-9 ans, 6-14 ans ou +14 ans.