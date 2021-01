Arabie saoudite : après 2000 ans, la cité antique d’Hégra enfin ouverte au public

Surnommée la "Pétra d’Arabie", le site archéologique d’Hégra (Madâin Sâlih en arabe), ne jouit pas de la même notoriété planétaire que le célèbre site jordanien. Et pour cause, son accès était jusqu’à présent strictement restreint. Avec l’ouverture du pays au tourisme, les autorités saoudiennes ont décidé de rendre le site accessible à toutes et tous, une première en 2000 ans.

Hégra est une cité millénaire d’exception, tout premier site saoudien classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, en 2008, et qui s’étend sur 500 ha. Construite par la civilisation nabatéenne (également à l’origine de Pétra) durant l’Antiquité, elle avait un rôle essentiel sur la route des caravanes. Comme sa consœur jordanienne, plus ancienne, Hégra est taillée dans la roche. Les bâtiments, dont beaucoup sont des tombes, étaient entièrement sculptés du haut vers le bas, dans les reliefs escarpés du désert. Point majeur du commerce dans la région, la cité est exceptionnellement bien conservée, malgré ses 2000 ans d’âge, et n’a pas encore livré tous ses secrets aux archéologues.