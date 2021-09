Andrea Bocelli inaugure le pont du Rialto à Venise après restauration

Venise a célébré mardi l’achèvement de la restauration du célèbre pont du Rialto, avec le ténor Andrea Bocelli entonnant des airs lyriques depuis ce joyau de la Renaissance qui enjambe le Grand Canal. Avec son élégante arche basse et ses arcades caractéristiques, le pont blanc étincelant qui permet de franchir le Grand Canal en son point le plus étroit est l’une des attractions touristiques les plus photographiées de Venise – et jusqu’au milieu du XIXe siècle, le seul moyen de le traverser à part en bateau.

La restauration complète du pont, qui aura coûté cinq millions d’euros, financée par le fondateur de la marque de vêtements Diesel, Renzo Rosso, a été achevée en 2019 après avoir commencé en 2015, ont précisé les organisateurs. Mais une cérémonie d’inauguration prévue a dû être reportée à deux reprises en raison du Covid-19. Le pont à trois passages piétonniers et une arche de 6,5 mètres de hauteur est le plus ancien qui traverse actuellement le Grand Canal, reliant le quartier de San Marco au Rialto, le centre commercial de la ville et le célèbre marché du Rialto.

2 images La restauration complète du pont, qui aura coûté cinq millions d’euros, financée par le fondateur de la marque de vêtements Diesel, Renzo Rosso, a été achevée en 2019 après avoir commencé en 2015, ont précisé les organisateurs. © Luca Zanon/Awakening / Contributeur