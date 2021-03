Acheté 35 dollars sur une brocante, ce petit bol chinois en vaut… 500.000

C’est ce qui s’appelle faire une bonne affaire ! La maison de ventes Sotheby’s met aux enchères un petit bol, qui pourrait paraître anodin, mais qui vaut son pesant d’or. Il a été trouvé sur une brocante du Connecticut par un particulier, qui ne s’attendant sans doute pas à faire une telle découverte.

Au premier abord, il ressemble à tous ces bols en faïence d’inspiration asiatique que l’on vend encore dans beaucoup de magasins. Vous pourriez y boire votre soupe par mégarde, pensant qu’il s’agit juste d’un objet "made in China".

Made in China, certes, mais il y a un petit temps déjà. Car le bol en question date de la période de la dynastie Ming, soit du 15e siècle. Avec ses décors bleus d’une extrême finesse, représentant des lotus et des chrysanthèmes, le bol aurait été commandé pour la cour impériale chinoise, d’après les informations relayées par CNN.

Un vendeur ou une vendeuse anonyme l’aurait trouvé il y a un an sur une brocante près de New Haven, dans le Connecticut, et l’aurait acheté pour seulement 35 dollars. Ce n’est que plus tard que des spécialistes ont identifié l’objet comme étant un bol Ming.

Fait d’une exceptionnelle porcelaine fine, le bol n’a que peu d’équivalents, puisque seulement six autres exemplaires sont connus dans le monde, d’après Sotheby’s. Ils se trouvent pour la plupart dans des musées, comme au British Museum de Londres.

L’objet sera donc mis en vente le 17 mars prochain, à New York, dans le cadre de la vente "Asia Week". Avis aux amateurs et amatrices qui ont un demi-million (au minimum) de dollars à dépenser.