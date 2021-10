A-t-on retrouvé le trésor d’une légendaire cité perdue au fond d’un fleuve indonésien ?

C’est une histoire digne d’un film d’aventures, et pourtant elle semble bien vraie. En Indonésie, explorateurs et scientifiques tentent de retrouver, depuis des décennies, une trace de la légendaire cité de Sriwijaya et de son trésor. Mais personne n’y était parvenu, jusqu’à aujourd’hui.

9 images Une poignée de bagues en or, de perles et de pièces d’or en bois de santal de Srivijaya, pêchées dans les fonds marins du fleuve Musi, Palembang, 7e-10e siècles. © courtesy of Wreckwatch Magazine

La mystérieuse cité d’or

Située au sud de l’île de Sumatra, Sriwijaya était une cité-État qui a dominé la région entre les 7e et 13e siècles. Point central de la route maritime de la soie, de l’Inde à la Chine, elle a prospéré en contrôlant le détroit de Malacca, entre Sumatra, l’actuelle Malaisie et Singapour, jusqu’à devenir l’une des villes les plus riches d’Asie. Son nom signifierait même "éclatante victoire" ou "brillante réussite", signe de sa prospérité, mais on la surnommait aussi "L’île de l’or". Ses marchés flottants étaient renommés sur tout le continent et au-delà. On pouvait y trouver des biens en provenance de toute l’Asie, du Moyen-Orient aux côtes chinoises. Certaines sources décrivent des étales remplies d’or, d’épices rares, de soie, de perles, d’ivoire, de corail et de pierre précieuses. Mais aussi d’animaux vivants, de perroquets de toutes les couleurs pouvant parler tant l’arabe, que le grec, le persan ou l’hindi, de faucons blancs, de paons et de singes inconnus venant d’îles lointaines… peut-être même de Madagascar. Sriwijaya a également été un important centre religieux bouddhiste, faisant construire de nombreux monastères dans les régions sous son influence, et accueillant nombre de pèlerins chinois.

La ville était construite sur l'eau, à l'exemple de ce quartier moderne de Palembang © Tropenmuseum, Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen Mais toute puissante et prestigieuse qu’elle ait pu être, la cité avait un défaut majeur. Elle n’était pas bâtie sur terre. D’après les spécialistes de la question, il est fort probable que Sriwijaya ait été une ville flottante, aménagée sur des bateaux de bois, de bambou et de paille, le long d’une plaine inondable. Alors, lorsque le petit empire prospère a fini par décliner à cause de ses rivaux, la cité a sans doute été délaissée, emportée par les eaux au fil des siècles. Et Sriwijaya de tomber dans l’oubli collectif durant 500 ans.

Ce n’est qu’en 1918 que le nom de la cité est redécouvert par un historien et archéologue français, George Cœdès, qui le déchiffre dans des sources chinoises. Peu d’autres sources ont depuis été retrouvées : des mentions sur des pierres gravées en anciens malais, une citation en Thaïlande, des évocations dans des textes arabes ou chinois.

Vue aérienne de Palembang, Sumatra, sur le fleuve Musi. © Courtesy of Wrecked Magazine On sait donc peu de choses sur la ville et son histoire, mais on considère toutefois que Sriwijaya devait se trouver à l’emplacement actuel de la ville de Palembang, au bord du fleuve Musi, même si aucune trace archéologique n’y a été découverte.

Un trésor au fond du fleuve

Depuis la redécouverte de son existence, nombreux sont ceux, aventuriers amateurs ou scientifiques chevronnés, qui ont tenté de localiser la cité perdue. Mais tous s’y sont cassé les dents. Ce sont bien des pêcheurs indonésiens à qui on doit la découverte qui pourrait bien changer ce que l’on sait sur Sriwijaya. D’après la revue Wreckwatch, spécialisée dans l’archéologie sous-marine, depuis 5 ans, ces hommes équipés sommairement remontent un vrai trésor de la vase du fleuve Musi.

9 images Un pêcheur se prépare à plonger en apnée avec un système respiratoire à narguilé et une chaîne en fer comme ceinture de poids, à la recherche d’un trésor englouti. © courtesy of Wreckwatch Magazine

De l’or, des bijoux sertis de pierres précieuses, des statues de bronze, et des dizaines d’autres pièces archéologiques refont surface grâce à la ténacité de ces hommes. Selon le Dr Sean Kingsley, archéologue sous-marin et auteur de l’article dans Wreckwatch, "La plupart de ces artefacts sont uniques et inconnus des collections des musées, mais viennent de Srivijaya, dans des styles d’Asie du Sud-Est du 9e au 11e siècle."

9 images Bijoux sertis d'or et de rubis retrouvés au fond de la rivière © courtesy of Wreckwatch Magazine