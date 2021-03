A Rome, après 14 ans de fermeture, le Mausolée d’Auguste a rouvert ses portes

Le monument avait mal résisté aux affres du temps. Des siècles de dégradations naturelles et humaines avaient forcé les autorités romaines à fermer le lieu au public en 2008. Il faut dire que l’endroit a été laissé à l’abandon durant des décennies .

Il était fermé au public depuis quatorze ans. En rénovation depuis 2017, le Mausolée d’Auguste a enfin pu rouvrir ses portes dans la capitale italienne. Visiteurs et visiteuses peuvent à nouveau admirer le bâtiment antique, en toute sécurité.

Reconstitution du mausolée par Luigi Canina, "Gli edifizi di Roma antica", 1851 - © Domaine public

Edifié en 28 avant J.-C. sur ordre d’Auguste, premier empereur romain, pour y abriter sa sépulture et celles des membres de sa famille, c’est là que reposaient également les cendres de plusieurs autres empereurs, comme Tibère, Néron ou Caligula, entre autres dignitaires.

Situé dans le nord du Champ de Mars, le long du Tibre, le bâtiment circulaire était construit tout en marbre, et décoré de statues, d’arbres et d’obélisques. Plusieurs fois réaffecté au cours de l’histoire, en forteresse au Moyen-Âge ou en jardin à la Renaissance, le monument a fini par devenir une ruine délaissée. Mussolini en fera, dans les années 30, un symbole du pouvoir fasciste, en tentant une rénovation hasardeuse qui tenait plus de la transformation que de la préservation.

Mal-aimé parce qu’associé au fascisme, la campagne de restauration du Mausolée n’a pu être lancée qu’en 2007, et a connu un coup d’accélérateur grâce au financement partiel de la société italienne de télécommunication TIM, qui fait don de 6 millions d’euros pour les travaux, en 2017.

Les ajouts faits durant le Moyen-Âge, la Renaissance et les années 30 n’ont pas été détruits, car ils sont des témoins de l’histoire du bâtiment, et risqueraient de fragiliser la structure d’origine s’ils disparaissaient.

Le site antique se visite donc depuis ce 1er mars. Une visite à mettre au programme de vos futures vacances romaines, lorsque les voyages se feront de nouveau en toute sécurité.

►Vers le site internet du monument