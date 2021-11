A New York, l'impressionniste Caillebotte bat ses records de vente

D'une dimension de 116 cm de hauteur pour 81 cm de largeur, cette huile sur toile représente un homme en costume sombre de dos à sa fenêtre, qui semble regarder une femme au loin, avec une vue en perspective sur une rue et des immeubles haussmanniens à Paris.

Peu après que le bruit du marteau retentisse dans la salle pour le tableau de Caillebotte (1848-1894), le musée Getty de Los Angeles s'est félicité dans un communiqué d'être l'acquéreur de ce "chef-d'oeuvre du réalisme urbain moderne du XIXe siècle (...) considéré comme le plus important tableau de l'impressionniste français en mains privées" .

Un tableau rare de Gustave Caillebotte, "Jeune homme à sa fenêtre", a été acheté jeudi soir 53 millions de dollars par le musée Getty de Los Angeles, pulvérisant le record du peintre français, lors de la vente d'une collection impressionniste chez Christie's à New York.

Le record pour un Caillebotte s'élevait à 22 millions de dollars, pour un tableau, "Chemin montant", vendu chez Christie's à Londres en 2019.

La collection Cox, du nom de l'industriel texan mort en 2020 Ed Cox, comprenait aussi trois oeuvres de Vincent Van Gogh, qui ont totalisé plus de 150 millions de dollars, dont une huile sur toile, "Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès", s'est vendue 71,3 millions de dollars, devenant l'une des plus chères du peintre.