À Louxor, l’allée des sphinx rénovée a été inaugurée en grande pompe

Composée de 1057 statues de sphinx (certains à tête de bélier, d’autres à tête humaine), l’allée était en rénovation ou excavation presque ininterrompue depuis sa découverte. Les plus anciennes statues ont plus de 3500 ans. Elles s’alignent entre les temples de Karnak et de Louxor, centres religieux de la ville de Thèbes, la capitale de l’époque, dans le sud du pays.