A Kanal, le vestiaire bouge tout seul !

C'est au début des années 1930 qu'André Citroën entre en possession d'un terrain situé place de l'Yser, juste à côté du canal de Bruxelles. L'homme d'affaires français y voit le lieu parfait pour bâtir une nouvelle usine colossale afin de conquérir le marché de la voiture. En 1935, la plus grande usine automobile d'Europe sort de terre. Dessinée par les architectes belges Alexis Dumont et Marcel Van Goethem, le complexe est pharaonique. 16.500 m² accueillent les ateliers de production, mais également des bureaux administratifs et un showroom tout de verre, de béton et d'acier. Inspiré par l'architecture Art Nouveau et Art Déco, le bâtiment (classé depuis) devient le symbole d'une architecture industrielle à la pointe de la modernité du moment.

Occupé par les soldats allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, le garage Citroën résistera aux bombardements, et voit son activité repartir de plus belle avec le boom du marché automobile d’après-guerre. Des aménagements et agrandissements ont lieu par la suite. Tout le confort moderne est assuré aux travailleurs et travailleuses de l’usine, qui disposent de sanitaires communs derniers cris, chose qui n’est pas répandue dans toutes les usines à l’époque.

Le vaste espace de l'usine est dorénavant dédié à l'art - © EMMANUEL DUNAND - AFP

Installations visuelles dans les sanitaires - © EMMANUEL DUNAND - AFP Le vestiaire réanimé C’est donc dans le vaste vestiaire commun, dont les éviers, les WC et les casiers ont été sauvegardés, que l’artiste marocain Younes Baba-Ali a installé son œuvre contemporaine. Dans une atmosphère quelque peu inquiétante, il a donné aux casiers une existence propre, puisqu’ils s’ouvrent et se ferment seuls. Le mécanisme donne presque l’impression que des travailleurs invisibles, tels des fantômes du passé, viennent reprendre leurs affaires avant de retourner chez eux. Avec un fond sonore et une installation vidéo, l’artiste a voulu non seulement souligner le passé de ces témoins qui ont vu des milliers d’ouvriers défiler devant eux, mais aussi faire une place à l’avenir du musée.