75 ans de l’UNESCO : la Belgique, terre de "patrimoine" privilégiée

L’UNESCO vient de fêter ses 75 ans. Membre depuis 1996, la Belgique a la chance de compter un grand nombre de biens inscrits sur la "liste du patrimoine mondial matériel". Dans les prochaines semaines, nous vous emmenons à la découverte des perles belges de l’UNESCO. Mais d’abord, petit tour d’horizon des liens entre notre pays et l’organisme international.

Le "patrimoine mondial" de l’UNESCO, c’est quoi ?

En 1972, les États membres de l’UNESCO signent une convention qui vise à protéger des sites patrimoniaux humains ou naturels de grande valeur. Inspiré par le sauvetage des temples égyptiens d’Abou Simbel, menacés de finir sous les eaux à cause du barrage d’Assouan, le but principal est de préserver des sites chers à l’humanité toute entière de la destruction, des guerres, de l’urbanisation sauvage ou encore du réchauffement climatique.

La grande muraille de Chine © Getty images Cette liste comprend certains des plus célèbres sites et monuments du monde, comme la Grande Muraille de Chine, la statue de la Liberté, le château de Versailles, ou encore la grande barrière de corail. Mais la plupart des sites inscrits vous seront probablement totalement inconnus, malgré leur importance culturelle ou naturelle majeure. À ce jour, 1154 biens sont classés dans 167 pays. Notons qu’une seconde liste de classement des biens immatériels existe depuis 2003, mais nous nous intéresserons qu’au patrimoine matériel.

Comment ça marche ?

Il y a trois catégories de site classé : culturel, naturel ou mixte. Cette dernière s’applique aux sites qui ont à la fois une haute valeur naturelle et culturelle. C’est par exemple le cas d’Ibiza ou des Météores en Grèce. En Belgique, il n’y a pas encore de site mixte classé. Ce sont les États qui proposent des inscriptions, ce qui fait que parfois, des monuments connus sont absents des listes, pour des raisons politiques ou diplomatiques. Ainsi, les résidences des présidents ou des souverains sont rarement inscrits. Vous ne trouverez ni les ors de l’Élysée, ni les salons de Buckingham Palace, ni le bureau ovale de la Maison Blanche.

Le palais de Justice de Bruxelles, un jour à l'UNESCO ? © Getty images Avant de rejoindre la liste définitive, il faut être inscrit sur une liste "indicative", où chaque État recense les biens qu’il propose à l’inscription. Passer d’une liste à l’autre n’est pas aisé. Des biens peuvent y rester des années, et ne jamais être classés. Cela dépend beaucoup des objectifs du moment de l’UNESCO. Par exemple, on lui a reproché d’ignorer le classement des sites commémoratifs liés aux guerres (comme, chez nous, le fort de Loncin ou les sites funéraires de 14-18) car elle veut donner moins de place au patrimoine "militaire". En Belgique, nous avons 15 biens sur la liste indicative, comme le champ de bataille de Waterloo, le palais de Justice de Bruxelles ou l’hôpital Notre-Dame à la Rose (voir tous les biens ici).

Pour passer à l’étape supérieure, il faut que les représentants des Etats membres votent en faveur du bien, lors de la session annuelle qui entérine les nouvelles inscriptions. En 2021, deux biens belges sont arrivés sur la liste : la ville thermale de Spa et la Wortel-Kolonie à Hoogstraten, toutes deux comprises dans des biens "transnationaux".

17 images Spa, ville thermale © getty images La "colonie de bienfaisance" d’Hoogstraten © Tous droits réservés

Car une inscription ne correspond pas à un bâtiment ou un site. Beaucoup sont des ensembles de sites, parfois présents dans plusieurs pays. Par exemple, la Belgique et la France ont une inscription commune qui compte 56 bâtiments : les beffrois français, wallons et flamands. Une fois qu’il est officialisé sur la liste définitive, un site n’y reste pas forcément. Il existe une liste du patrimoine en péril, qui compte actuellement 52 inscriptions. Par trois fois, l’organisation a sorti des sites car elle a jugé qu’ils ne respectaient plus les critères. Heureusement, ce n’est pas encore arrivé à la Belgique.

La Belgique, terre d’UNESCO

La foret de Soignes, partiellement classée © Tous droits réservés Nous avons de la chance, car notre petit pays n’est pas en reste quant au nombre d’inscriptions sur la prestigieuse liste. Nous ne comptons pas moins de 14 inscriptions de biens culturels, soit 67 bâtiments ou sites (43 en Flandre, 19 en Wallonie, 5 à Bruxelles) répartis dans 43 villes et communes. À titre de comparaison, les États-Unis comptent seulement 11 inscriptions et la Russie 19. Par contre, on fait moins bien au niveau des biens naturels, avec une entrée seulement : la forêt de Soignes, dont certaines zones font partie de l’entrée "Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe" depuis 2017.

C’est en 1998 que trois sites belges font enfin leur apparition sur la liste. Pourquoi trois ? Car la Belgique reste la Belgique. Il faut contenter tout le monde, et les trois régions doivent être représentées. L’UNESCO joue le jeu de notre fédéralisme. La Flandre inscrit donc ses béguinages, la Wallonie y met les ascenseurs à bateau du Centre, et Bruxelles honore la Grand-Place. Entre 1999 et 2021, 12 nouvelles inscriptions viendront agrandir la liste belge. Cela nous place à la 14e place des pays avec le plus d’entrées culturelles, certes loin derrière le top 3 : l’Italie (53), l’Allemagne (48) et l’Espagne (43).

17 images La Grand-Place de Bruxelles © getty images L’ascenseur hydraulique de Houdeng-Goegnies © getty images Le béguinage de Bruges © Tous droits réservés

Quels autres sites belges sont classés ? Les maisons majeures de Victor Horta, le centre historique de Bruges, Notre-Dame de Tournai, les sites miniers wallons, l’imprimerie Plantin-Moretus, les minières néolithiques de silex de Spiennes, le palais Stoclet, et la maison Guiette signée Le Corbusier.

17 images L’Hôtel Solvay, signé Horta © AFP or licensors Centre historique de Bruges, et son beffroi © mbell1975@gmail.com Tournai doublement classé pour son beffroi (droite) et sa cathédrale (gauche) © Tous droits réservés Le Bois du Cazier, site minier majeur de Wallonie © getty images

17 images L’intérieur de la maison-atelier Plantin-Moretus à Anvers © BELGA/VERGULT Minières néolithiques de silex du "Camp à Caillaux", à Spiennes © Jean-Pol GRANDMONT Le palais Stoclet, à Woluwé © 2014 Frans Sellies La maison Guiette, signée Le Corbusier, à Anvers © BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK