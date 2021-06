25 ans après son vol, une peinture fait son retour à l’abbaye de Parc de Louvain

L’abbaye de Parc à Louvain va exposer une peinture qui avait été volée le 16 décembre 1996, annonce-t-elle vendredi. La peinture en question a été retrouvée l’année dernière. Un deuxième tableau avait été volé en même temps mais reste introuvable.

L’œuvre, "Rébecca donne à boire à Eliézer", est du peintre Pieter Jozef Verhaegen (1728-1811). Fait remarquable, elle est encore en très bon état. Il ne lui manquait qu’un cadre. La deuxième œuvre volée est signée du même peintre et s’intitule "Le repas d’Emmaüs".



Pieter Jozef Verhaghen (1728-1811) était un peintre des Pays-Bas du Sud et est considéré comme le dernier peintre de l’école de Rubens. Verhaghen, né à Aarschot, a surtout réalisé de grands tableaux d’histoire avec des thèmes religieux et mythologiques. Ses principaux mécènes étaient les églises et les abbayes, notamment les Prémontrés. Son fils Georges (1764-1841) rejoindra plus tard les prémontrés de l’Abbaye de Parc et deviendra même leur prieur.

L’iconographie remonte à un passage de l’Ancien Testament (Genèse 24). Il raconte comment Abraham, le père d’Isaac, ordonne à son serviteur Eliézer de trouver une épouse pour Isaac. Desséché, Eliézer s’arrête à un puits. Rebecca, serviable comme elle est, lui donne à boire. A ce moment-là, Eliézer décide de prendre avec lui Rebecca comme épouse pour Isaac.

"Seulement cinq pour cent des vols d’œuvres d’art sont résolus", déclare Lucas Verhaegen, référent à la police fédérale en matière de criminalité artistique. "Qu’une peinture comme celle-ci refasse surface est un cas unique. La plupart des ventes publiques d’art disposent d’un catalogue en ligne. En parcourant ces sites, on retrouve souvent des objets volés."

