1,7 million d'archives historiques mises en ligne

C’est un très beau cadeau que vient de faire l’institution. “The Newberry Library” a mis 1,7 million d’images historiques en ligne. Les images numérisées sont disponibles au téléchargement et utilisables (presque) à l’envi.

“The Newberry Library”, la Bibliothèque publique de Chicago est particulièrement orientée vers les sciences humaines, elle est un centre de recherches et une bibliothèque à la fois. Ses dirigeants ont décidé il y a peu de changer de politique de partage et de rendre accessibles les collections, dans un soucis d’éducation et d’ouverture. Accessibles mais aussi disponibles puisqu’il est désormais possible de télécharger les archives et les utiliser à fins commerciales ou non, il suffit de faire attention si le document fait partie du domaine public (attention ce n’est pas toujours indiqué et il faut faire soi-même les recherches). Cela demande donc un peu de vigilance quant à la licence du document que l’on souhaite utiliser.