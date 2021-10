Witches à l’espace Vanderborght : la sorcière à travers le temps et l’imaginaire

Du 27 octobre au 16 janvier 2022, l’ULB présente à l’Espace Vanderborght l’exposition “Witches”. Conçue par ULB Culture avec un comité scientifique multidisciplinaire, en coproduction avec la Ville de Bruxelles, l’exposition rassemble plus de 400 œuvres et objets ethnographiques, issus des collections d’une cinquantaine de musées et galeries.

Des procès en sorcellerie à la littérature fantastique, de la figure démoniaque à Ma sorcière bien-aimée… “Witches” leurs représentations à travers les âges et les arts a toujours été en constante transformation. Persécutées dès la fin du Moyen Âge, les sorcières sont devenues aujourd’hui un symbole d’affirmation féministe et une figure de transgression. Objets de crainte ou de fascination, elles traversent les imaginaires et les époques, de la construction du stéréotype de la sorcière démoniaque en passant par le groupe W.I.T.C.H de Wall Street en ‘68 jusqu’à sa réhabilitation contemporaine par les mouvements queers et féministes.

Objets ethnographiques, manuscrits, peintures, photographies, œuvres de cinéma, performances artistiques, danse… à la croisée de l’histoire et des mythes, des sciences sociales, de la philosophie et des études de genre, le parcours explore les enjeux de société qui nourrissent les archétypes de la figure de la sorcière. A lire aussi : "Sorcières, la puissance invaincue des femmes" : sous les bûchers les flammes

