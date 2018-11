War Heritage Institute, Au-delà de la Grande Guerre

Le War Heritage Institute qui gère un réseau de musées et de sites militaires a conçu une exposition qui couvre la fin de la Première Guerre mondiale et la décennie qui suit la grande boucherie.

Au-delà de la Grand Guerre - 1918-1928 aborde les aspects politiques, économiques, sociétaux et culturelles de cette époque. La dimension mémorielle est soulignée. Les monuments aux morts sont érigés. Les années de la reconstruction précèdent les années folles. Le Traité de Versailles redessine la carte de l’Europe. L’occupation de la Ruhr par la France et la Belgique traduit la fragilité du traité de paix. La période contient les prémices de la deuxième guerre mondiale. Le Cinéma projette The Kid de Charlie Chaplin en 1921. Le dictateur sera réalisé en 1940, hors période envisagée. Le phonographe fait entendre la Voix de son Maître. Le jazz résonne, l’électroménager bourdonne et les robes Charleston font tourner la tête. A grand renfort de films, de photos, d’archives sonores et d’objets bien réels, l’exposition fait ressentir l’entre-deux-guerres qui conjugue inquiétude et espoir, tonalités grises et rythmes jazzy.

Au-delà de la Grande Guerre au Musée de l’Armée à Bruxelles jusqu’au 20 septembre 2019.