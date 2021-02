Une Saint-Valentin sous le signe de la culture au Musée Félicien Rops de Namur

Difficile de passer à côté, ce week-end marque la célébration de Saint-Valentin et avec lui, l'amour. Les couples qui avaient l'habitude de se célébrer au restaurant ou au cinéma devront cependant changer leur programme, puisque les mesures sanitaires ne le permettent pas. Qu'à cela ne tienne, le Musée Félicien Rops a pensé à occuper les amoureux, avec de la culture cette fois-ci.

Pour l'initiative originale "LOVE IS IN THE AIR", le Musée innove et propose une "visio-parlote", via la plateforme ZOOM, pour en apprendre plus sur l'amour au Moyen-Âge, au 19e siècle et sa place dans la vie de l'artiste Félicien Rops. Ainsi, Julien De Vos, conservateur au musée des Arts anciens, Véronique Carpiaux, conservatrice au musée Rops, Stéphanie Dogot et Marie-Claire Toussaint, guides au musée Rops, évoqueront avec vous et autour d'un apéro d'une trentaine de minutes les amours conjuguées au passé. Et si 2020 a amené son lot de bouleversements sociaux et moraux, vous verrez que l'amour se vivait aussi dans la modernité bien avant le 21e siècle. Trouple, Couple, amours libres ou courtois... Jacques de Vitry et Marie d’Oignies ainsi que celles de Félicien Rops et de ses maitresses, les sœurs Duluc : la visite virtuelle vous emmène dans les coulisses de ces relations passionnées.