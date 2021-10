Une nuit pour voguer au gré des musées : La Museum Night Fever aura lieu ce 23 octobre

Ce 23 octobre, les musées bruxellois se lancent dans leur soirée nocturne annuelle. Le temps d’un soir découvrez plus 29 lieux culturels sous un nouvel œil. De 19 heures à 1 heure du matin, ces institutions ouvrent leur porte et proposent des évènements inédits.

Outre les expositions temporelles ou permanentes. Certains lieux proposeront des évènements inédits. A titre d’exemple cette année, coté musique : la chanteuse et musicienne Sarah Carlier proposera des concerts au MIMA . Les Halles Saint Gery eux, proposeront une expérience immersive dans leurs caves . Une plongée à la rencontre de la senne, ce cours d’eau en partie enfoui. Par des ondes sonores et par des projections audio réactive, les Halles tenteront de la ramener à notre souvenir. Le centre Geopolis proposera 3 concerts allant du slam à une programmation rock alternative/jazz ou encore un DJ set spécial musique congolaise.

Des activités originales seront aussi organisées comme un workshop sur la récup et l’upcycling au Musée de la mode et de la dentelle. La fondation A invitera les curieux à une lecture de texte de Camus ou Borges en lien avec son exposition. Le musée Wiertz a pris le pas de la dance cette année et proposera en son sein, des performances de danseurs.euses de l’Ecole de Cirque de Bruxelles. Dans la même lancée, le musée BELvue, organise plusieurs performances, dont celle de la compagnie Ana Cembrero sur la communication non verbale par la danse.

Bref de belles surprises et beaucoup d’inattendu. Bien sûr, d’autres événements auront lieu cette soirée du 23 octobre, préventes à tarif réduit sont en ligne et la liste complète des évènements est disponible via ce lien.