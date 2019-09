Un "pass patrimoine" lancé en France et en Belgique

Un "pass Patrimoine", permettant d'accéder librement dès octobre à près de 400 monuments, sites et parcs en Belgique et en France, a été lancé vendredi dernier à l'occasion des trente-sixièmes Journées du patrimoine en France. Ce pass est projet cher à l'animateur de télévision français Stéphane Bern, très engagé pour la préservation du patrimoine. Il est disponible à l'achat depuis ce vendredi et pourra être utilisé à partir du 16 octobre, selon la Fondation française du patrimoine (FdP) dans un communiqué.

Il sera vendu 79 euros à l'unité et 149 euros en pass Duo. Dès l'année 2020, un pass Famille viendra compléter l'offre, précise la Fondation du patrimoine. Ces pass, qui feront également office de coupe-file, donneront accès à 400 lieux du patrimoine inscrits dans le catalogue de la startup Patrivia et disponibles sur le site.

La majorité des recettes ira aux sites visités. Grâce à la convention de parrainage qui lie la Fondation du patrimoine et Patrivia, 10 % des recettes seront reversées à la FdP pour les projets de la Mission Stéphane Bern.